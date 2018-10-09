هل للموساد علاقة بقتل خاشقجي؟

كتب الصحفي الأمني الإسرائيلي، يوسي ميلمان، في حسابه على تويتر، مساء امس الإثنين، أنه يأمل ألا يكون هناك أي دور للموساد في مساعدة السعودية في قتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي.

وكتب أنه يأمل ألا يكون هناك أي دور للموساد، حتى لو بشكل غير مباشر، في مساعدة السعودية على قتل الصحفي خاشقجي.

وأضاف أن هذه الخاطرة راودته بسبب العلاقة الآخذة بالتوطد بين إسرائيل والسعودية.

وتابع أنه بسبب صورة الموساد كمنظمة للاغتيالات، فإن عددا غير قليل من الأجهزة الاستخبارية تتوجه إلى الموساد للحصول على المساعدة في تصفية خصوم.

وأشار في هذا السياق إلى مساعدة الموساد للمغرب في تصفية المعارض المغربي البارز المهدي بن بركة عام 1965.

وفي وقت لاحق، قام ميلمان بشطب تغريدته بـ"إرادته الذاتية" بعدما تبيّن له أن تغريدته لاقت رواجًا لدى أصحاب نظرية المؤامرة في العالم العربي، حسب تعبيره.

يذكر أنه أطلق اسم "بابا بترا" على فضيحة تورط الموساد في قضية اغتيال مهدي بن بركة في باريس، ودفنه في إحدى الغابات بعد رش مواد كيماوية على جثته كي تتآكل بسرعة.

وكان مسؤولون أتراك قد أكدوا أن وزارة الخارجية استدعت السفير السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، لطلب "تعاون الرياض في التحقيق الخاص بجمال خاشقجي، والعمل بتنسيق كامل معهم" بشأن قضية الصحافي السعودي، الذي اختفى بعد زيارة القنصلية السعودية في إسطنبول الأسبوع الماضي، وسط تواتر الأنباء التي نقلت سيناريوهات بشعة تفيد باغتياله في ظروف قاسية.