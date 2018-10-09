الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

شن جيش الاحتلال فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد راسم أحمد بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال عدداً من بلدات وقرى في محافظة جنين، واعتقلت المواطنين أسامة أحمد سلاطنة، وسمير النوري من بلدة جبع جنوب المدينة .

وفي مدينة الخليل اعتقلت جيش الاحتلال فجراً المواطن ممدوح إبراهيم أبو ربيع من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

كما اقتحم الاحتلال مخيم عايدة في مدينة بيت لحم واعاد اعتقال الأسيرة المحررة ياسمين أبو سرور ووالدتها فدوى أبو سرور بعد اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته.

وافادت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم خلال ساعات الليل بيوتا بلاستيكية في محيط مدينة طولكرم، كما أجرت عمليات بحث موسعة في قرى مدينة نابلس عن منفذ عملية "بركان" قرب سلفيت.