ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:11 - 09 أكتوبر 2018
مداهمة مداهمة
مشاركة

شن جيش الاحتلال فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد راسم أحمد بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال عدداً من بلدات وقرى في محافظة جنين، واعتقلت المواطنين أسامة أحمد سلاطنة، وسمير النوري من بلدة جبع جنوب المدينة .

وفي مدينة الخليل اعتقلت جيش الاحتلال فجراً المواطن ممدوح إبراهيم أبو ربيع من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

كما اقتحم الاحتلال مخيم عايدة في مدينة بيت لحم  واعاد اعتقال الأسيرة المحررة ياسمين أبو سرور ووالدتها فدوى أبو سرور بعد اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته.

وافادت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم خلال ساعات الليل بيوتا بلاستيكية في محيط مدينة طولكرم، كما أجرت عمليات بحث موسعة في قرى مدينة نابلس عن منفذ عملية "بركان" قرب سلفيت.

متعلقات