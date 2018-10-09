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مسؤول مصري ينفي تسليم أبو الغيط نتائج مباحثات وفد حماس بالقاهرة بشأن المصالحة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:19 - 09 أكتوبر 2018
أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط امين عام جامعة الدول العربية
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نفي مسؤل مصري رفيع المستوي  أن تكون المخابرات المصرية قد سلمت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نتائج المباحثات التي أجرتها   في القاهرة مؤخرا مع وفد حركة حماس بشأن المصالحة الفلسطينية .
وقال المصدر ان ما ذكره سمير غطاس حول تغيير الدور المصري بشأن  المصالحة الفلسطينية وإنه سيكون تحت مظلة جامعة الدول العربية غير صحيح جملة وتفصيلا  وهو من وحي خياله ،والجهه التي  تقف  خلف أكاذيبه معروفة لدي مسؤلي الملف في جهاز المخابرات .
وأكد المصدر إن هذه الأكاذيب ومن يقف ورائها لن تثني مصر عن القيام بدورها الثابت بشأن اتمام عملية المصالحة وانهاء الانقسام  ، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهه التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وحذر المسؤل المصري كل من تسول له نفسه بالتحدث بإسم المخابرات العامة في أمور لاتخصه ولا يعلم عنها شيئا  ، وأن هذا الأمر من شأنه أن يعرضه  للمسائلة القانونية .

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