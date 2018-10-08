تهديد جديد لحسابات فيسبوك بسبب "رسالة خادعة"

حذر مسؤولون في فيسبوك من رسائل كاذبة تنذر المستخدمين بأن هناك مشكلة في حساباتهم.

وتزعم الرسالة الزائفة أن حسابك قد تم استنساخه، بمعنى أن شخصا ما قد أنشأ حسابا جديدا باستخدام اسمك وصورك وغيرها من المعلومات لانتحال هويتك عبر فيسبوك.

وتشجع الرسالة المستخدم على إعادة إرسالها إلى زملائه عبر التطبيق لتحذيرهم من حسابه "المقلد".

ويقول نص الرسالة: "مرحبا.. لقد حصلت على طلب صداقة آخر منك بالأمس، والذي ألغيتُه، لذلك قد ترغب في التحقق من حسابك.. انقر على الرسالة حتى يظهر لك زر إعادة الإرسال ثم اضغط عليه واختر كل الأشخاص الذين تريد إعادة إرسالها إليهم.. حظا طيبا".

وأوضحت فيسبوك أن الرسالة مجهولة المصدر ولا تتصل بأي فيروس، ونصحت المستخدمين بحذفها في حال وصلتهم.

وقال متحدث باسم فيسبوك: " لقد سمعنا عن أشخاص يشاهدون تعليقات أو تصلهم رسائل بشأن حساباتهم وأنه تم نسخها"، مضيفا أن هذه الرسائل تتخذ شكل إشعار "البريد المتسلسل".

وأوضح المتحدث: "لم نشهد تزايدا في التقارير الواردة بشأن الحسابات التي تنتحل شخصيات المستخدمين الفعليين (الحسابات المنسوخة)".

ويشار إلى أن نسخ حساب على فيسبوك يحدث عندما يقوم شخص ما بإنشاء حساب ويسرق صورك ومعلوماتك الشخصية، ثم يرسل طلب صداقة إلى قائمة أصدقائك الحاليين عبر التطبيق، ويجمع المزيد من المعلومات الشخصية أو يقوم بإرسال رسائل زائفة من الحساب المزيف.