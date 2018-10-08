رونالدو و"ضحيته".. وثائق تكشف تفاصيل صفقة المال مقابل الصمت

يبدو أن قضية كريستيانو رونالد وكاثرين مايورغا التي تحظى باهتمام إعلامي واسع على مستوى العالم، لا تزال عامرة بالكثير من الأسرار والتفاصيل، لا سيما من جانب السيدة الأميركية التي تتهم نجم كرة القدم البرتغالي باغتصابها عام 2009.

وفي تطور جديد للموضوع، نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية تفاصيل التسوية التي وقع عليها الطرفان عام 2010، لمعالجة الأمر بشكل ودي بعيدا عن ساحات المحاكم، قبل أن تقرر مايورغا (34 عاما) اللجوء إلى القضاء بعد 9 سنوات من الواقعة المزعومة.

وتوصل المحامون الممثلون لرونالدو ومايورغا، إلى أن هذه التسوية بعد أشهر من المفاوضات، وألزمت الأول بدفع 375 ألف دولار للثانية مقابل صمتها عن ادعاءاتها.

وطبقا للوثائق التي نشرتها "دير شبيغل" للتسوية، فإن كاثرين يجب أن تتسلم المبلغ الذي تنص عليه في غضون 7 أيام من تاريخ توقيعها.

وتلزم الوثيقة رونالدو بالخضوع لفحوص طبية لاختبار إصابته بأي مرض ينقل جنسيا، في حال ثبتت إصابة كاثرين بهذا المرض.

كما نشرت المجلة صورة من تقرير الشرطة، الذي حرر عقب الحادث المزعوم بساعات.

ويقول التقرير إن صاحبته "كانت تبكي"، ورفضت التصريح باسم من تدعي أنه اعتدى عليها جنسيا، مكتفيا بأنه "شخصية عامة" و"رياضي".

والآن تقول كاثرين مايورغا إنها وافقت على التوقيع على التسوية لأن كانت خائفة من "الانتقام"، مما دفعها إلى توكيل محامين لإقامة دعوى قضائية ضد رونالدو حاليا.

وتتهم مايورغا لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا، باغتصابها بغرفة فندق في لاس فيغاس عام 2009، فيما ينفي صاحب الـ33 عاما هذا الادعاء.