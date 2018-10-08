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مواطن من خان يونس يطلق اسم "زياد النخالة" على مولوده الأول

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:03 - 08 أكتوبر 2018
الشاب تحرير بركة ُرزق بمولوده الاول ويسميه ( زياد النخالة) ‫(43254275)‬ ‫‬ الشاب تحرير بركة ُرزق بمولوده الاول ويسميه ( زياد النخالة) ‫(43254275)‬ ‫‬
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أطق المواطن تحرير بركة، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اسم "زياد النخالة" على مولوده الأول تيمناً بالأمين العام المنتخب لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.

و قال بركة في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إنه سمى ابنه "زياد النخالة" احتفاءً بانتخاب الأمين العام، و تاكيدا على دعمه ووقوفه الى جانب الأمين العام، و تقديراً لمسيرته النضالية خلال السنوات السابقة.

و عبر بركة عن أمله في أن يسير ابنه على خطى القادة الفلسطينيين العظماء، و أن ينفع الله به الأمة الاسلامية و الشعب الفلسطيني.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كانت قد عقدت مؤتمرها العام، لانتخاب الامين العام و أعضاء مكتبها السياسي الجديد، و قد تم انتخاب النخالة أميناً عاماً خلفاً للدكتور رمضان عبد الله شلح.

الشاب تحرير بركة ُرزق بمولوده الاول ويسميه ( زياد النخالة) ‫(43254277)‬ ‫‬
الشاب تحرير بركة ُرزق بمولوده الاول ويسميه ( زياد النخالة) ‫(43254276)‬ ‫‬
الشاب تحرير بركة ُرزق بمولوده الاول ويسميه ( زياد النخالة) ‫(43254275)‬ ‫‬
الشاب تحرير بركة ُرزق بمولوده الاول ويسميه ( زياد النخالة) ‫(43254274)‬ ‫‬
الشاب تحرير بركة ُرزق بمولوده الاول ويسميه ( زياد النخالة) ‫(43254273)‬ ‫‬
الشاب تحرير بركة ُرزق بمولوده الاول ويسميه ( زياد النخالة) ‫(1)‬
الشاب تحرير بركة ُرزق بمولوده الاول ويسميه ( زياد النخالة) ‫(1)‬ ‫‬
 

 

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