مواطن من خان يونس يطلق اسم "زياد النخالة" على مولوده الأول

أطق المواطن تحرير بركة، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اسم "زياد النخالة" على مولوده الأول تيمناً بالأمين العام المنتخب لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.

و قال بركة في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إنه سمى ابنه "زياد النخالة" احتفاءً بانتخاب الأمين العام، و تاكيدا على دعمه ووقوفه الى جانب الأمين العام، و تقديراً لمسيرته النضالية خلال السنوات السابقة.

و عبر بركة عن أمله في أن يسير ابنه على خطى القادة الفلسطينيين العظماء، و أن ينفع الله به الأمة الاسلامية و الشعب الفلسطيني.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كانت قد عقدت مؤتمرها العام، لانتخاب الامين العام و أعضاء مكتبها السياسي الجديد، و قد تم انتخاب النخالة أميناً عاماً خلفاً للدكتور رمضان عبد الله شلح.















