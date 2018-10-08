الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية "بركان" شمال طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، منزل الشاب أشرف وليد نعالوة في حي "القطاين" في ضاحية شويكة شمال طولكرم، وأخضعت ذويه للاستجواب بعد تفتيش المنزل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المنزل للمرة الثانية خلال هذا اليوم، وأن جنود الاحتلال هددوا باعتقال جميع أفراد العائلة، وهدم المنزل، في حال لم يسلم ابنه أشرف نفسه لهم.

كما شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة في الأراضي والتلال المحيطة ببلدة بيت ليد شرق طولكرم، والمحاذية للطريق المؤدية لبلدتي كفر قدوم في قلقيلية ودير شرف في نابلس.

وتأتي هذه الإجراءات الاحتلالية بزعم البحث عن منفذ إطلاق النار في مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي سلفيت.

وكانت سلطات الاحتلال، ادعت أمس الأحد، مقتل مستوطنين وإصابة ثالثة في مستوطنة "بركان"، بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني.