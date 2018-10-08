مشعشع: "الأونروا" لن تقبل أن تُنتهك حصانتها وامتيازاتها

أكد الناطق الرسمي باسم "الأونروا" سامي مشعشع، اليوم الاثنين، أن "الأونروا" لن تقبل أن تنتهك حصانتها وامتيازاتها.

جاء ذلك تعقيبا على محاولة دخول مسؤول في بلدية الاحتلال بسلاحه، يرافقه جنديان، إلى مركز "الأونروا" الصحي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس (مركز الزاوية) وطلب رؤية رخصة إدارة المركز والصيدلية المرفقة.

وأضاف مشعشع أنه ارتكازا على الحصانة والامتيازات التي تتمتع بها "الأونروا" كمؤسسة دولية، فقد رُفض السماح لمسؤول البلدية الدخول وطلب منه مغادرة الموقع، بعد الطلب منه التقدم بهكذا طلبات لرؤية هكذا أوراق ثبوتية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.