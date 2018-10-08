الملك الأردني يلتقي رئيس حزب "اسرائيلي"

التقى رئيس حزب المعسكر الصهيوني، افي غاباي اليوم الاثنين مع الملك الأردني، عبد الله بن الحسين في العاصمة الاردنية عمان ، في لقاء ركز على التطورات المرتبطة بعملية السلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وأكد الملك ضرورة إعادة إحياء عملية السلام، استنادا إلى حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس .

وشدد الملك على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، مؤكداً جلالته أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأعرب زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غاباي، خلال اللقاء، عن تقديره لأهمية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، ولجهود جلالة الملك الموصولة من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وعبّر غاباي عن التزامه بتحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية على أساس حل الدولتين بصفته السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن طويل المدى لإسرائيل.