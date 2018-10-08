بينيت: لو كنت مسؤولاً عسكرياً لقتلت كل من يتسلل من غزة

القى وزير التعليم "الاسرائيلي"، نفتالي بينت كلمة امام مؤتمر لعرض الخطة السياسية لقادة الاركان السابقين في معهد البحوث القومي "الاسرائيلي".

وتطرق بينت للوضع الأمني قائلا: "علينا ان نصلح وبشكل كبير السياسة الامنية الاسرائيلية وتقوية قوة الدرع، و ان ننتقل من الكلام للأفعال".

و أضاف: " في الاشهر الماضية يوميا يتسلل عشرات الفلسطينيين عبر السياج الفاصل مع غزة، وحدث الامر ايضا اليوم، هم يقومون بزرع العبوات الناسفة ويعودون لداخل غزة بسلام، فلو كنت مسؤولاً عسكرياً لأعطيت تعليماتي للجنود لقتلهم قبل ان يعودوا لداخل القطاع".

و حول عملية "مستوطنة بركان" التي وقعت امس وقتل فيها مستوطنين، دعا بينت لهدم منزل منفذ العملية.