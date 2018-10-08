مهجة القدس: الأسير عبد الكريم ربايعة يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد عبد الكريم جميل أحمد ربايعة (33 عاماً) من بلدة ميثلون قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهي مدة محكوميته البالغة ثلاثة وعشرون شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/12/2016م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (23) شهراً وغرامة مالية عالية (17000 شيكل)، بتهمة انتمائه وعضويته ونشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر عبد الكريم ربايعة ولد بتاريخ 03/06/1985م، وهو متزوج، ولديه طفلان، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية نشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر عبد الكريم ربايعة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.