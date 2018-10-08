الزعنون: المجلس المركزي ينعقد في 28 الجاري برام الله

أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس، على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي، يوم الأحد، الموافق 28-10-2018، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على مدار يومين.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الإثنين، على أهمية عقد هذه الدورة لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف أن الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقد في شهر آب الماضي، حماية لمستقبل قضيتنا ومستقبل شعبنا.