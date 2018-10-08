صيدم: لن نعتمد برامج أكاديمية مكررة

أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أن الوزارة لن تعتمد أية برامج أكاديمية مكررة تعاني من تخمة في خريجيها، وأن اهتمام الوزارة ينصب على تعزيز توجه الطلبة للتعليم المهني والتقني.

وشدد صيدم أثناء مشاركته في "يوم المساءلة الوطني" الذي ينظمه منتدى شارك الشبابي بالتعاون مع مؤسسة "أمان" على أن هدف الوزارة تغيير النظرة الدونية وخلق ثقافة مجتمعية لتعزيز التوجه نحو هذا القطاع، والعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة لدعم قطاع التعليم المهني والتقني وتعزيزه، والتي تشمل دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، وإعادة إحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني واستحداث مجلسه التنفيذي ومركز التطوير التابع لهم.

ونوه إلى أن ذلك تطلب أيضًا إلغاء امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للفروع المهنية واستبداله بامتحان الكفاءة المهنية؛ مع إبقاء خيار التقدم لامتحان "الإنجاز" مفتوحاً أمام طلبة هذه الفروع، مشدداً في نفس الوقت ضرورة الخروج عن القوالب التقليدية في التعليم.

ولفت صيدم إلى "عمل الوزارة الدؤوب الرامي لتعزيز الريادة والإبداع من خلال دعم مشاريع ريادية للخريجين بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك باستثمار أراضٍ تابعة لوزارة الأوقاف لصالح هذا المحور، وأن كل ما سبق سيسهم في الحد من البطالة ويعزز فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة".

وتطرق للحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع التعليم؛ خاصةً في القدس وسعيه الدائم لضرب منظومة التعليم في المدينة من خلال محاولات تحريف المنهاج الفلسطيني وفرض منهاج الاحتلال على مدارس القدس، وسياسات الأسرلة والتهويد المتواصلة بحق المدينة المقدسة.

ودعا صيدم كافة أبناء الشعب الفلسطيني للالتفاف حول قطاع التعليم وصد هجمة الاحتلال على هذا القطاع وعلى المنهاج الوطني بشكل خاص.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة بتعاون الوزارة ومديرياتها في "يوم المساءلة الوطني"، مؤكدًا أهمية تعزيز لغة الحوار مع الوزارة وغيرها من الوزارات.