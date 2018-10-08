القيادي علان: سنفتح أبواب جهنم إذا أصيب الشيخ عدنان بأي مكروه

حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر محمد علان، الاحتلال الإسرائيلي من المساس بحياة الأسير القائد الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ38 على التوالي.

وقال علان: "إن المساس بحياة الشيخ خضر عدنان سيفتح أبواب جهنم صباح مساء في كافة الأراضي الفلسطينية"، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن ينسى الأسرى في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها مهجة القدس للأسرى والشهداء وذوي الأسير الشيخ خضر عدنان على دوار المنارة في مدينة رام الله مساء اليوم الاثنين، تضامناً مع الأسير المضرب عن الطعام الشيخ القائد خضر عدنان.

وأضاف علان: "حينما يُضرب الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال فإنه يضرب من أجل الوطن والعقيدة وليس من أجل مشكلة بينه وبين الاحتلال"، مشيراً إلى أن الجميع مطالب بالوقوف مع الشيخ خضر عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام.

وتابع قوله: "عارٌ عليكم جميعاً أن تقفوا مكتوفي الأيدي في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أخواتنا الفلسطينيات والتعرض لهم صباح مساء عبر كاميرات المراقبة التي تنتشر في أقسام السجون"، مطالباً السلطة الفلسطينية بالتدخل الفوري لإنقاذ أسيراتنا من سجون الاحتلال واتخاذ قرارٍ وطني بوقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع الاحتلال حتى يفرج عن أسرانا وأسيراتنا.

من جهته طالب والد الشيخ خضر عدنان، رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل الفوري لإنقاذ الأسير عدنان وتفعيل قضيته محلياً ودولياً.

وقال والد الشيخ خضر: "يا سيد محمود عباس ارفع رأسك بخضر فهو أيقونة فلسطين في الصمود والثبات والتضحية، داعياً الشعب الفلسطيني للتضامن مع نجله الشيخ عدنان لإنقاذ حياته وتفعيل قضيته في المحافل الدولية.

فيما قال عمر الساعي ناشط حقوقي وشبابي: "إن الشيخ خضر عدنان نموذجاً للتضحية والفداء وما عرفناه يدخل معركة إلا وينتصر فيها".

وأشار الساعي في كلمة له خلال الوقفة التضامنية مع الشيخ عدنان، إلى أن الجميع يدرك الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الانقسام السياسي والمعاناة التي يعاينها الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال لذلك علينا أن نقف جميعاً في صفٍ واحدٍ لمواجهة الاحتلال وقراراته ضد الأسرى الأبطال".







