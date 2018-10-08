من هو #هشام_عشماوي الذي تصدر اسمه مواقع التواصل؟

انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا رأسًا على عقب، بعد إعلان المتحدث العسكري الليبي القبض على ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري هشام عشماوي، المحكوم بالإعدام في مصر.

لكن من هو هشام عشماوي؟ ولماذا كل هذه الضجة نحوه؟. هشام بحسب السلطات المصرية هو قائد ما يعرف بتنظيم "المرابطون" الذي تعده السلطات المصرية تنظيما إرهابيا، وواحد من أكثر المطلوبين أمنيا في مصر بتهمة الضلوع في العديد من الأعمال "الإرهابية".

ووُصف عشماوي بالمطلوب الأول و"الأخطر" في البلاد. كما يقول المسؤولون إن جماعته (تنظيم المرابطون) مرتبطة بتنظيم القاعدة ومسؤولة عن محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.

وعشماوي واحد من المحكوم عليهم بالإعدام في مصر فيما يعرف بقضية "أنصار بيت المقدس"، إثر إدانته وتسعة آخرين بارتكاب 17 واقعة عنف، بينها التخطيط لتفجير قصر رئاسي.

وألقي القبض على عشماوي في درنة حيث تقاتل جماعات مسلحة، وكتب العميد الليبي أحمد المسماري على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم "إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي فجر اليوم الاثنين في عملية أمنية بمدينة درنة".

وتابع أنه يُحتمل تسليم عشماوي إلى مصر بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها. ونشر الجيش الوطني الليبي صورة لعشماوي تظهر الدماء على وجهه.

ومنذ صباح اليوم وصور هشام عشماوي وخبر إلقاء القبض عليه يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حيث بارك الآلاف من المصريين والليبيين الخبر، مؤكدين خطورة عشماوي وضرورة تسليمه للسلطات المصرية.

كما عبر المغردون عن غضبهم مما قام به عشماوي وجماعته وطالبوا بالقصاص منه، وكتبت المغردة عبير محمد: "العملية الارهابية في الواحات تكفي يتعدم بالرصاص في ميدان عام".

فيما كتب محمد عفش: "هذه الأرض لا تسامح من خانها".

القبض على الإرهابي #هشام_عشماوي المتورط في تنفيذ كافة العمليات الكبرى ضد الجيش المصري .. تحيا مصر

رحم الله شهدائنا ???? — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) ٨ أكتوبر ٢٠١٨

قوات خليفة خفتر تلقي القبض على ضابط الصاعقة السابق في الجيش المصري والمطلوب لدى السلطات المصرية #هشام_عشماوي بعد عملية عسكرية شرق ليبيا صباح اليوم — أسامة جاويش (@osgaweesh) ٨ أكتوبر ٢٠١٨

#الجيش_الليبي يعلن القبض على #هشام_عشماوي أبرز المطلوبين في مصر، وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة المصرية. pic.twitter.com/mx50VdAIrf — عناد العتيبي ???????? (@ENAD_Alotaibi) ٨ أكتوبر ٢٠١٨

خبر القبض علي #هشام_عشماوى دا من أحلي و أجمل الأخبار اللي الواحد ممكن يسمعها والله — TAMER (@tamermahmoud78) ٨ أكتوبر ٢٠١٨

عارفين شنو معنى ان يكون عندك جيش يعاني من قلة الامكانيات وعليه حظر اسلحة دولي و يقبض على ارهابي كبير مثل #هشام_عشماوي اللي دوخ دول وجيوش وراه !!#تحية_للجيش_العربي_الليبي pic.twitter.com/F1xElCZKGc — Faraj El Faydi (@farajelfaydi) ٨ أكتوبر ٢٠١٨