مبابي يكتب التاريخ في الدوري الفرنسي

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي أربعة أهداف في 13 دقيقة، وقاد نادي باريس سان جيرمان إلى اكتساح ضيفه ليون بخماسية نظيفة، وهي النتيجة التي أبقت النادي الباريسي في الصدارة بالعلامة الكاملة.

وأحرز المتألق مبابي أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 61 و66 و69 و74 على الترتيب، فيما أحرز نيمار الهدف الأول لسان جيرمان في الدقيقة 9 من ضربة جزاء.

وهذه هي أول رباعية في تاريخ مشاركات النجم الفرنسي الصاعد مع باريس سان جيرمان، كما أنها أثقل نتيجة لنادي العاصمة الفرنسية على حساب ليون.

وأصبح مبابي أسرع لاعب يسجل أربعة أهداف أو أكثر في الدوري الفرنسي منذ 45 موسما.لا

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي بعد تحقيق فوزه التاسع من تسع مباريات، فيما تجمد رصيد ليون عند 14 نقطة في المركز السادس.