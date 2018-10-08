جنرال إسرائيلي: لا يمكننا الانتصار في حرب البالونات

قال الجنرال احتياط "يسرائيل زيف" لموقع ريشت كان العبري اليوم الاثنين، إن الوضع في غزة على حافة الهاوية، وليس بعيدا عن الانفجار.

وأضاف زيف: "يجب أن نقول الحقيقة، الجيش الإسرائيلي لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات والإطارات".

وقال خلال حديثه عن ضرورة الحديث مع "حماس": "لا أعلم ما إذا كان هناك نضج للتوصل إلى اتفاق سلام، لكنني مقتنع أنه من الصواب بدء الحديث".

ويستمر الشبان الفلسطينيون من إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية "مسيرات العودة" التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، كشكل من أشكال المقاومة إلى جانب الحجارة والزجاجات الحارقة.

وقدّرت "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" بأن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في غلاف غزة، بما يوازي 14 في المائة من مجمل المحميات الطبيعية التابعة للاحتلال.

وفشلت محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع هذه الطائرات التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمحاصيل القريبة من السياج الفاصل، فأصبح يُلاحق كل من يُطلق طائرة أو بالوناً من خلال إطلاق النار عليه سواء من خلال طائراته أو قناصيه.