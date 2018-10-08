الجيش المصري يعلن مقتل 52 "إرهابياً" في سيناء

أعلن الجيش المصري اليوم الاثنين، عن مقتل 52 مسلحاً في سيناء، ضمن عمليته العسكرية الواسعة ضد العناصر الإرهابية في سيناء التي بدأها في شباط/فبراير الماضي.

وأكد بيان نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش أن "26 فرداً تكفيرياً شديدي الخطورة" قُتلوا بوسط وشمال سيناء.

وقال البيان إنه عثر "بحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وجهازي اتصال لاسلكي وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية وضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء".

وأضاف البيان "أن قوات الشرطة نفذت ضربة استباقية في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 26 فردا تكفيريا شديدي الخطورة".

ولم يحدد البيان تاريخ هاتين العمليتين لكنه قال إن الجيش تكبد ثلاثة قتلى.

وفي التاسع من شباط/فبراير الماضي بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء، حيث المجموعات الإرهابية المتمركزة في سينا والمسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين شمال سيناء.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل أكثر من 350 من "التكفيريين"، كما يسميهم الجيش المصري، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب أرقام الجيش.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمال سيناء جراء العملية الشاملة.