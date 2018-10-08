6 جرافات وآلية عسكرية تتوغل قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة

أفاد مراسلنا شرق مدينة غزة، أن آليات عسكرية "إسرائيلية" توغلت بعد ظهر اليوم الاثنين قرب السياج الزائل من مكب النفايات جنوب مدينة غزة تجاه مخيم ملكة شرق المدينة وقامت بتجريف الأراضي الزراعية.

وأوضح مراسلنا، أن 6 جرافات وآلية عسكرية معززة بتواجد كثيف لجنود الاحتلال توغلت قرب موقع ملكة شرق مدينة غزة، وقامت بعمليات تجريف لأراضي المزارعين، مشيراً إلى أن المواطنين سمعوا دوي انفجارات خلال عملية توغل الآليات العسكرية.

وتشهد المناطق الحدودية بين الأراضي المحتلة عام48 وقطاع غزة بشكل يومي مواجهات بين الشبان الثائرين وقوات الاحتلال ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار عن القطاع.