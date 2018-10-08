الغزيون يستعدون للمشاركة في مسيرة دعم واسناد المسير البحري شمال القطاع

يستعد الغزيون مساء اليوم الاثنين للمشاركة الواسعة في مسيرة الدعم والاسناد للمسير البحري الحادي عشر قرب موقع زكيم العسكري على شاطئ بحر شمال القطاع للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ أكثر من 12 عاماً.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهابت في بيان لها اليوم الاثنين، بالجماهير الفلسطينية للمشاركة عصر اليوم في فعاليات المسير البحري في مخيم "هربيا" قبالة موقع "زيكيم" البحري شمال غرب غزة.

وسينطلق المسير البحري عصر اليوم الاثنين من ميناء غزة بمشاركة (سفن بحرية صغيرة) تجاه أقرب نقطة شمال قطاع غزة، وهذا المسير الحادي عشر منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع بتاريخ (30/3) حتى اليوم 198 مواطناً وأصيب أكثر من 21 ألف بجراح مختلفة.