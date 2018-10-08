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المصري:ملف الأسرى إنساني بحت يجب التركيز عليه بنمط غير تقليدي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:19 - 08 أكتوبر 2018
صالح المصري صالح المصري
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قال صالح المصري رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية إن ملف الأسرى إنساني بحت يجب التركيز عليه بنمط غير تقليدي.

وأضاف المصري خلال حديثه في الموجة الإذاعية المشتركة "الحرية أغلى من الطعام" أن قضية الأسرى جرح مفتوح في كل بيت فلسطيني.

واعتبر أن إضراب الأسرى جاء في وقت حساس على صعيد الملفات الفلسطينية، لكن يجب أن يأخذ حقه في التغطية الإعلامية.

وعدّ ملف الأسرى تحمله كل شرائح الشعب الفلسطيني، نحن بحاجة إلى خطاب مختلف عن المعتاد، وتفعيل قضيتهم بطريقة وأدوات جديدة.

وطالب المصري بتفعيل قضية الأسرى في الإعلام الاجتماعي، وإطلاق حملات التضامن بشكل دوري.

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