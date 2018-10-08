زوجة القيادي عدنان: هناك تعتيم إعلامي كبير على معركته

قالت زوجة القيادي الأسير خضر عدنان إن هناك تعتيم إعلامي كبير في إضراب الشيخ، ولا معلومات عن إضرابه ووصعه الصحي.

وأضافت عدنان خلال حديثها في الموجة الإذاعية المشتركة "الحرية أغلى من الطعام" إن المحامي زار زوجها منذ دخوله في المعركة مرة واحدة في عزل ريمون، والصليب أيضاً زاره مرة في عزل الجلمة.

وأكدت أن الصليب الأحمر حاول زيارة الشيخ اليوم، لكن إدارة السجون ادعت أنها في مكان آخر، وأرجأت زيارته.

ولفتت إلى أن فعاليات محدودة وتضامن خجول مع قضية القيادي عدنان، داعيةً أصحاب الضمائر الحية والمعنيين بالتفاعل الجاد مع قضية المضربين.

يشار إلى أن القيادي خضر عدنان يواصل معركة الحرية والكرامة لليوم 37 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله.