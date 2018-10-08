مستوطنون يقتحمون قرية شوشحلة جنوب بيت لحم لشق طريق التفافية

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليوم الاثنين، قرية شوشحلة القديمة في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وصورت عددا من المنازل، وأحد المساجد.

وقال منسق الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح: "إن ما يسمى برئيس مجلس مستوطنة "نافيه دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين، ومجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية بطريقة همجية، وقاموا بتصوير المنازل، والمسجد القديم.

وأضاف صلاح، ان المستوطنين أخبروهم انهم سيقومون بشق طريق التفافية يصل الشارع الرئيس (القدس، الخليل)، وصولا الى قمة الجبل مكان تواجد القرية.

يذكر ان قرية شوشحلة تتعرض منذ فترة الى مضايقات من قبل المستوطنين، تهدف الى تهجير السكان، والاستيلاء على الأراضي؛ لأطماع استيطانية.