لأول مرة منذ 18 سنة.. مسؤول صيني في "إسرائيل" قريبا

قالت يديعوت أحرنوت إن نائب الرئيس الصيني وانغ تشى شان سيصل "إسرائيل" في يوم 22 أكتوبر فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام. وهذه هى أول زيارة يقوم بها مسؤول صيني كبير منذ زيارة الرئيس الصيني جيانغ تسه مين لـ"إسرائيل" في عام 2000.

ويعتبر نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان الرجل الأقوى في الصين بعد الرئيس الصيني، وتأتي زيارته للمشاركة في مؤتمر الابتكار الإسرائيلي الصيني المشترك، الذي يعقد للمرة الرابعة. وسيصل تشي شان إلى "إسرائيل" على رأس وفد كبير من رجال الأعمال والمدراء التنفيذيين الصينيين.

وتحتفظ الصين بعلاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" منذ عام 1992، وحاولت "إسرائيل" خلال الثمانينات من القرن الماضي الحصول على اعتراف من الصين بـ"شرعية قيام إسرائيل"، في حين كانت الصين تسعى للاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية، وهو ما وفر مناخا من المصالح للاعتراف الصيني بـ"إسرائيل".