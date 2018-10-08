الاحتلال يغلق بوابتي عتيل ودير الغصون ويعرقل عمل المزارعين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابتي عتيل ودير الغصون شمال طولكرم، ومنعت عشرات المزارعين من الوصول إلى أراضيهم خلف جدار الضم والتوسع.

وقال رئيس بلدية دير الغصون أنور خليل لـ"وفا"، إن المزارعين فوجئوا أثناء توجههم إلى أراضيهم خلف الجدار بإغلاق البوابتين، ومنعهم من المرور دون إبداء الأسباب.

وأضاف أن هاتين البوابتين تعتبران المنفذ لعبور ما يزيد عن 300 مزارع يوميا إلى أراضيهم المعزولة خلف الجدار والمزروعة بالزيتون والخضراوات، والبالغة (2500) دونم، تعود لمزارعي البلدتين، والبلدات المجاورة.

يذكر أن قوات الاحتلال أقامت جدار الضم والتوسع العنصري عام 2002، بطول أربعة كيلومترات وبعرض يتراوح ما بين 4-60 مترا، وفرضت مضايقات على المزارعين من خلال منعهم من العبور عبر البوابات الزراعية التي أقامتها، إلا من خلال الحصول على تصاريح، أضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد فتح البوابات التي تفتح من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى السابعة والنصف مساء.