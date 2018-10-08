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إدانة رجل أعمال بدعوى تحويل أموال من تركيا لحماس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:03 - 08 أكتوبر 2018
تعبيريه تعبيريه
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أدانت محكمة الاحتلال في القدس،  صباح اليوم، رجل الأعمال درغام جبارين من سكان مدينة أم الفحم  بتهمة تحويل 300 ألف يورو من مسؤولين في تركيا لحماس. حسب ما نشره موقع المستوطنين 7.

وحكم علي جبارين بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف، حيث وجهت له تهمة إجراء علاقة مع جهات اجنبية وتقديم خدمات لمنظمة ارهابية، وتغريمه مبلغ قيمته 20,000 شيكل، ومبلغ آخر لصالح "إسرائيل" بقيمة 560,000  شيكل. 

ووفقا للائحة الاتهام السيد درغام التقي عام 2006  في تركيا اثنين من حماس وهما زاهر جبارين وسلامه مرعي  طالبوه أن يساعدهما لتحويل أموال مصدرها قطر لداخل الاراضي الفلسطينة لصالح حماس.

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