اجتماع اللجنة التنفيذية يُشكل لجنة لتطبيق الانفصال التدريجي عن الاحتلال

قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد بالأمس كان مهماً وزاخراً بالقرارات للعديد من القضايا الهامة، حيث تم بحث آليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

وبين المجدلاني خلال تصريحات إذاعية، أن الاجتماع بحث أيضاً موعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني والقضايا التي ستطرح على جدول أعماله وخاصة العلاقات مع الولايات المتحدة التي فقدت أهليتها لتكون وسيط بعملية السلام، وسط تأكيدها على التمسك بالمبادرة التي طرحها الرئيس محمود عباس بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف .

وعن تحديد العلاقات مع "إسرائيل"، أكد المجدلاني أن قرار تحديد العلاقة مع "إسرائيل" قد تم اتخاذه سابقاً خلال اجتماع المجلس الوطني والمركزي، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة لتطبيق آليات لعملية الانفكاك التدريجي من اتفاقيات المرحلة الانتقالية مع الاحتلال التي انتهت زمانياً وواقعياً والتي كان آخرها صدور قانون القومية العربية .

وبشأن الوضع الداخلي وتحركات المصالحة ، بين مجدلاني أن اجتماع الأمس أكد على استمرار الرعاية المصرية لإنهاء الانقسام ولكن في إطار سقف زمني، مشدداً على القيادة لن نسمح الاستمرار في لعبة المماطلة والتسويف التي تقوم بها حماس والتي تسعى من خلاله لتهيئة الظروف للانخراط في مشروع التصفوي الأمريكي.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الأولى عنه، وحماس أيضاً ، موضحاً أن المصالحة لابد أن تكون قضاياها مترابطة ولن يكون هناك تدرج في التنفيذ.