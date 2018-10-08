في غزة:3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

نشر مخبز "أبو اسكندر" المشهور في غزة، منشورًا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قال فيه إن "3 آلاف مواطن تقدموا لوظيفة عامل بالمخبز، وذلك خلال 24 ساعة فقط".

يأتي ذلك، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة، وعدم توافر فرص عمل، مع تزايد معدلات البطالة خاصة بين الخريجين.

وأوضح المخبز في المنشور أن "من بين المتقدمين للوظيفة؛ 55 خريجا يحملون شهادة البكالوريس، وشخصا واحدا على الأقل يحمل درجة الماجستير، و63 طالبا جامعيا".

وأشار المخبز إلى أن عددا كبيرا من المتقدمين الآخرين للطلب حددوا أنهم جامعيون، دون تحديد فيما إذا كانوا خريجين أو ما زالوا طلبة.

ولفت إلى أن جميع المتقدمين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 49 عاما.

وذكر المخبز أن من بين المتقدمين 15 خريجا كلية إدارة الأعمال، و7 خريجين من كلية تكنولوجيا المعلومات، و14 من كلية المحاسبة، و6 من كلية الصحافة والإعلام، و5 من كلية التربية الانجليزية، و2 من كلية الإدارة الصحية، و3 من كلية علم النفس ومثلهم من كلية التربية الإسلامية.

وأشار إلى أن عددا من طلاب الجامعات في تخصصات الحقوق والتربية الانجليزية والتمريض والهندسة الالكترونية والمعدات الطبية والعلوم، والسكرتارية وغيرها.