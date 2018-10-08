الاحتلال يمنع آلاف الفلسطينيين العمال من دخول "بركان"

منعت قوات الاحتلال، صباح الاثنين، وصول مئات العمال الفلسطينيين الى اماكن عملهم في المنطقة الصناعية "بركان" غرب محافظة سلفيت على اثر العملية التي نفذها فلسطيني امس واسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وجرح ثالث.

وتوجه صباح اليوم قرابة 3300 عامل الى اماكن عملهم في تلك المنطقة ليجدوا جنود الاحتلال منتشرين على مداخل المصانع ونتيجة لاجراءات لاتفيش المشددة الامر الذي حال دون دخول الكثير منهم الى المصانع.

واجرى الاحتلال تشديدات على العمال الفلسطينيين عقب عملية اطلاق النار التي وقعت في المنطقة صباح امس قتل خلالها مستوطنين واصيب اخر.

هذا وعزز الاحتلال من اجراءاته العسكرية على سلفيت ويجري عمليات بحث واسعة عن منفذ العملية، وعلى اثر ذلك جرى اعتقال شقيقة منفذ العلمية فيروز نعالوة صباح اليوم، كما اخذوا قياسات منزل العائلة تمهيدا لهدمه.