نتنياهو للكابينت : تجهّزوا لعملية عسكرية في غزة

ذكرت القناة الثانية العبرية؛ مساء اليوم الأحد؛ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ أبلغ وزراء الكابينت؛ أن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية في قطاع غزة.

وبحسب القناة الثانية؛ قال نتنياهو، لوزراء الكابينت: "إنه في حال تفاقمت الأزمات الإنسانية والإقتصادية بقطاع غزة، فمن المتوقع حدوث تصعيد عسكري بالجنوب". وأضاف: "ونحن نستعد لعملية عسكرية بالقطاع، وهذه ليست مجرد كلمات فارغة".

وتابع نتنياهو: "إذا تم تقليص الأزمات الاقتصادية والإنسانية بغزة؛ فهذا جيد ومطلوب؛ ولكنني متأكد أن ذلك لن يحدث؛ وبناءا عليه، فنحن نستعد لعملية عسكرية في غزة".