ضباط الشاباك يعتقلون شقيق منفذ عملية "بركان"

ذكر موقع صحيفة معاريف بأن ضباط الشاباك اعتقلوا شقيق منفذ العملية في "بركان" ، و قاموا بالتحقيق معه ان كان شريكا لشقيقه في تنفيذ العملية، او قدم له المساعدة للهروب من المكان.

و قد اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة بعد ظهر اليوم الأحد، ضاحية شويكة وبلدة بيت ليد قضاء طولكرم، في إطار عمليات تمشيط واسعة، بحثا عن منفذ عملية مستوطنة "بركان"، والتي قتل فيها مستوطنان شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن العشرات من جنود الاحتلال انتشروا في ضاحية شويكة وشرعوا بتفتيش منازل والبحث عن المنفذ.

وكذلك داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت ليد، وشرعت بتفتيش عدد واسع من المنازل وأغلقت البلدة واعتقلت المواطن أديب الحاج قاسم (58 عاما) ونجله مجدي (24 عاما)، وفتشوا المنزل وشرعوا بعمليات استجواب واسعة في البلدة بحثا عن المنفذ.

وأعلنت مصادر طبية إسرائيلية صباح يوم الأحد، عن مقتل مستوطنَيْن وإصابة ثالث بجراح خطيرة بإطلاق نار في عملية فدائية داخل المنطقة الصناعية (بركان) في مستوطنة "أرئيل" القريبة من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما انسحب المنفذ من المكان.