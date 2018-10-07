استهداف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرق رفح

استهدفت طائرة استطلاع هجومية "إسرائيلية" مساء الأحد، مجموعة من المواطنين بدعوى إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان صحافي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن الطائرة استهدفت المجموعة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق، أكد شهود عيان أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا تجاه مجموعة شبان قرب مخيم العودة شرق رفح، دون وقوع إصابات.

وكانت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة حذرت الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا من مغبة إصراره على كسر المعادلات مع المقاومة أو العدوان على شعبنا.

وشددت على أنه "مضى الوقت الذي يحدد فيه العدو قواعد المواجهة ومعادلات الصراع منفردًا.. فالقصف بالقصف".