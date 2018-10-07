التعليم تعلن عن بدء استقبال المنح الدراسية للطلبة المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الداخلية؛ والتي تشمل منح الرئيس ومنح مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين، ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية للعام 2018.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي، الطلبة لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على تفاصيل هذه المنح وشروطها وآليات تقديم الطلبات.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، وتقديم الوثائق المطلوبة كاملةً؛ حتى لا يفقد أي من الطلبة حقه في المنافسة على هذه المنح.

وفيما يتعلق بمنح مجلس الوزراء ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية، أوضحت الوزارة أن تقديم طلب واحد؛ كافٍ للمنافسة على المنحتين المذكورتين.

ونوهت إلى أن تقديم الطلب لا يعني الحصول على المنحة؛ وإنما المنافسة.