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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:45 - 07 أكتوبر 2018
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين عقب عودة العمل فيه بعد الإجازة.

وأوضحت الداخلية أن الحافلات المراد سفرها يوم غدٍ هي المتبقي من حافلة الجوازات المصرية من كشف (10/4)، بالإضافة للحافلتين الأولى + الحافلة الثانية حتى الرقم (50) من الكشف الجديد.

ودعت الداخلية المواطنين التواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، بالإضافة لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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