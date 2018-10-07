وزارة المالية في غزة تعلن عن تخفيضات ضريبية تتعلق بالسيارات

قررت وزارة المالية في غزة تخفيض ضريبتي القيمة المضافة والدخل المفروضة على المركبات التي تحمل رقم ترخيص 25 والخاصة بمكاتب السيارات.

وأوضح الوكيل المساعد للوزارة عوني الباشا أن القرار ينص على تخفيض مبلغ ضريبة القيمة المضافة على السيارات ذات اللوحة 25 والتي موديلها يزيد عن 2010 بنسبة 14% من 720 شيكل إلى 620 شيكل سنويا.

وأضاف الباشا أنه تقرر كذلك تخفيض ضريبة الدخل على ذات السيارات وبنفس النسبة من 360 شيكل إلى 310 شيكل سنويا.

وبين الباشا أن هذا القرار يأتي تخفيفاً عن المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها نتيجة الحصار الاسرائيلي المتواصل, والعقوبات التي تفرض على غزة, مؤكدا سعي وزارته للتخفيف عن المواطنين من خلال قرارات وحملات التخفيض التي تُعلنها بين الفينة والأخرى.

يشار إلى أن وزارة المالية أصدرت العديد من قرارات التخفيض على بعض السلع والخدمات الخاصة بالمواطنين, في محاولة منها انعاش الاقتصاد الوطني المتدهور من جهة والتخفيف عن المواطن من جهة أخرى.