بشور يدعو الفصائل الفلسطينية إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة النخالة

رأى المفكر والكاتب السياسي القومي العربي، والأمين العام السابق لـ "المؤتمر القومي العربي"، معن بشور، "أن إطلاق الأمين العام المنتخب لحركة الجهاد الإسلامي، الأخ المجاهد زياد النخالة، مبادرة وحدوية ونضالية جديدة هو استكمال للمبادرة السابقة التي طرحها الأمين العام السابق، الدكتور رمضان عبدالله شّلح، شفاه الله. وهي تؤكد على أن حركة الجهاد الإسلامي لا تفصل بين ترتيب بيتها الداخلي كما جرى في الانتخابات الأخيرة، وبين ترتيب البيت الفلسطيني عموماً، لأنها تدرك أن الطريق الأصوب والأقصر لتحرير الأراضي الفلسطينية واستعادة الحقوق، يكمن في بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية وقاعدتها المتمثلة بالمقاومة والانتفاضة".

واعتبر بشور في تصريح خاص لـ"وكـالـة القـدس لـلأنـبـاء"، اليوم السبت، أن "الدعوة من خلال المبادرة إلى اجتماع عاجل للجنة التحضيرية لمنظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، هي خطوة ملموسة تسهم في حل الخلافات وتجاوز الانقسام الذي كان وسيبقى العائق الرئيسي في وجه تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وآماله".

ودعا بشور الفصائل الفلسطينية كافة إلى "التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة الصادرة عن فصيل مشهود له بوحدويته وبنهجه المقاوم. فكلما تم الإسراع إلى عقد الاجتماع الشامل الذي دعت إليه حركة الجهاد أمس، كلما اقتربنا أكثر من تحرير الأراضي الفلسطينية والثأر لدماء شهدائنا الأبرار الذين يرتقون دفاعاً عن أرض فلسطين".