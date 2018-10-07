اعتقال حامل وصية المنفذ وإخضاع عائلته للتحقيق

زعم جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، اعتقال أحد زملاء منفذ عملية إطلاق النار في المنطقة الصناعية بمستوطنة "بركان"، والذي يعمل في نفس المصنع الذي يعمل فيه المنفذ، وذلك على خلفية احتفاظه بوصية أودعها لديه منفذ العملية قبل ثلاثة أيام، ولم يبلغ عنها.

وذكرت مصادر عبرية، أن زميل منفذ العملية أشرف وليد نعالوة (23 عاما) من منطقة شويكة بالقرب من طولكرم، نقل إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان بالإمكان منع العملية لو أبلغ عن الوصية التي اعطاه إياها زميله قبل أيام من تنفيذ العملية.

ورصد الإعلام العبري منشورا للمنفذ كان قد نشره قبل ساعات من تنفيذ العملية على حسابه في "فيسبوك"، تمنى فيه من الله ان يحقق ما يصبو إليه، معتبرا أن هذه الأمنية تشير إلى نيته، كذلك رصد منشورا له قبل شهر تطرق فيه لذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا وقد كتب "لن ننسى ولن نسامح".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، عصر اليوم، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وحاصرت حارة القطاين، بزعم البحث عن منفذ عملية اطلاق النار في مستوطنة "بركان" صباحا والتي ادت لمقتل مستوطنين واصابة ثالث بجراح.

وافادت مصادر صحفية أن الاحتلال اقتحم منزل المواطن اشرف وليد سليمان نعالوة وعرضوا المنزل وساكنيه للتفتيش الدقيق والاستجواب، واجبروا العائلات في محيط المنزل على مغادرة منازلهم واحتجاز الرجال في المنطقة تحت الاشجار وهم مقيدي الايدي، واعتقلت خمسة منهم على الأقل.

وخلال الاقتحام، اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.