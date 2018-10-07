ما الذي منع منفذ عملية "نابلس" من قتل مزيد من المستوطنين؟!

ذكرت مصادر عبرية أن منفذ عملية "بركان" استغرق حوالي 10 دقائق خلال تنفيذه العملية البطولية، التي قتل فيها مستوطنين وأصيب ثالث في منطقة "بركان" الصناعية شمال الضفة الغربية.

وأشار موقع "والا" العبري إلى أن "المنفذ كان يمسك المستوطنين بيده، ويطلق النار عليهم مباشرة باليد الأخرى التي فيها السلاح".

ووفق موقع "والا" تشير التحقيقات إلى أن خللاً حدث في سلاح منفذ العملية منعه من الاستمرار في إطلاق النار.

ولفت إلى أن ضجيج الآلات التي تعمل في المصنع منع العمال الآخرين من سماع صوت إطلاق النار الأمر الذي سمح للمنفذ بالانسحاب من المكان بسرعة دون أن يعترضه أحد.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين نيليس صباح اليوم الأحد، أن عملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطنين وأصيب ثالث في منطقة "بركان" الصناعية شمال الضفة الغربية "فدائية".