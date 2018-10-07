العاطلون عن العمل يتظاهرون في غزة

تظاهر مئات العمال والعاطلين عن العمل في ساحة الجندي المجهول بقطاع غزة، احتجاجا على اوضاعهم الاقتصادية، التي انعدمت في ظل عدم توفر فرص عمل.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة حاشدة جابت شوارع القطاع الى مقر وزارة العمل، مرددين هتافات تندد بالانقسام وتطالب بتوفير فرص عمل.

ابو خالد حسنين واحد من بين الاف العاطلين عن العامل خرج اليوم ليرفع صوته عاليا باسم 120 الف عاطل عن العمل، مؤكدا انه غير قادر على توفير اقساط الجامعات لأربعة من أبنائه.

يقول حسنين"بتنا الشريحة الاكثر نكبة من بين شرائح المجتمع فكل من فتح وحماس يطالبون بتأمين موظفين ولا يلتفتون الى معاناة العمال، حماس تريد موظفها وفتح كذلك والعامل مرمي في الشارع، ألسنا شريحة من الشعب الفلسطيني؟".

وأكد حسنين أن المجلس التشريعي رغم اقراره للحد الأدنى للأجور إلا أنه غير مطبق.

وذهب حسنين للقول ان هذه الشريحة من الكتلة العمالة لو أنها قررت خوض الانتخابات فإنها ستحصل على ثلثي التشريعي بأغلبية ساحقة في اشارة الى العدد الكبير من العاطلين عن العمل.

طلال ابو ظريف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أكد على دور الفصائل في اعلاء الصوت عاليا ضد سياسة الافقار التي تعيشها غزة والتي تحولت الى منطقة منكوبة بفعل سياسيات اقتصادية للسلطة من جهة والحصار الظالم من جهة اخرى.

وشدد أن وزارة العمل مطالبة بإيجاد برامج تشغيل للخريجين والعمال العاطلين عن العمل بما يمكنهم من تأمين لقمة خبز لأطفالهم وتأمين حياة حرة وكريمة، وأن يجدوا فرص عمل وتعليم وعلاج مناسب.

وقال" رسالتنا الى طرفي الانقسام، أن الانقسام ألقى بظلاله وحول قطاع غزة الى منطقة منكوبة تحمل جملة من الازمات ولا مخرج منها الا باستعادة الوحدة".