القدرة: لن نسمح بأن يكون القطاع مكباً لنفايات الاحتلال

قال وكيل وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم القدرة، أن وزارته لن تسمح بأن يكون القطاع مكباً لنفايات الاحتلال (الإسرائيلي)، مشدداً على أنها لن تتهاون في تطبيق الشروط والمعايير الصحية في عمليات الإدخال والاستيراد على المعابر.

جاء ذلك أثناء معاينة القدرة لعملية الحجز والتحفظ على 50 رأس من الأبقار من إجمالي 155 رأس تم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، مشيداً بجهود الطواقم الفنية والإدارية التي عملت في ظروف قاسية وصعبة من أجل تنفيذ مهمة الضبط.

وأوضح القدرة أن الأبقار المضبوطة تم توريدها من أراضي الـ48 على أساس أنها "أبقار حلوب"، غير أنه بعد الفحص والكشف البيطري تبين أنها غير صالحة لدر الحليب، بسبب كبر سنها وحالة الهزال الشديد الذي تعانيه، فضلاً عن احتمالية إصابتها بالعديد من الأمراض.

وأشار إلى أنه جرى حجز الأبقار والتحفظ عليها في إحدى المزارع الخاصة تحت الإشراف المباشر للوزارة، مبينة أن لجنة مختصة ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بإتمام عملية التخلص من هذه الأبقار.

وأهاب القدرة بالتجار والمستوردين إلى الالتزام الكامل بقرارات الوزارة ذات العلاقة، مكرراً أن وزارته لن تتهاون أو تتساهل مع من يخالف القانون.