اتحاد المعلمين بـ "أونروا" يرفض التشكيل المدرسي الجديد

عبر اتحاد المعلمين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، عن رفضه للتشكيل المدرسي الجديد من قبل إدارة الوكالة بزيادة 41.2 طالب في الصف الواحد.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن هذا سيؤدي إلى تقليص حوالي 200 وظيفة معلم في قطاع غزة مما يزيد من حجم المعاناة على اللاجئين.

وشدد على ضرورة أن تلتزم الأونروا بما تم التوافق عليه مع المفوض في عام 2016 وهو متوسط أقل من 39.5 للفصل الواحد.

وذكر الاتحاد أن زيادة التشكيل سيؤدي إلى اكتظاظ في كثير من الفصول، مما سيؤثر سلبا على العملية التعليمية وجودتها ويزيد أعباء المعلمين ويقلل من التحصيل الدراسي.

وأضاف: "أن الاستغناء عن حوالي 200 معلم مياومة يزيد الأمور تعقيدا في الوقت الذي نطالب فيه بتثبيت جميع المعلمين في الشواغر ووقف سياسة تجميد التوظيف الظالمة".

ودعا الاتحاد كل الجهات الفلسطينية وعلى رأسها لجان اللاجئين ومجالس أولياء الأمور إلى التدخل لدى الوكالة لوقف هذا الأمر والعودة للتشكيل القديم.