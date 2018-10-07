مهجة القدس:الأسيرة المجاهدة شروق دويات تدخل عامها الرابع في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الأسيرة المجاهدة شروق صلاح إبراهيم دويات (21 عاماً) من صور باهر قضاء مدينة القدس المحتلة أنهت ثلاثة أعوام على التوالي في الأسر وتدخل اليوم عامها الرابع في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتها بتاريخ 07/10/2015م، بعد إصابتها برصاص جنود الاحتلال بحجة محاولة طعن مستوطن في شارع الواد بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، وأصدرت المحكمة المركزية الصهيونية بالقدس المحتلة بتاريخ 25/12/2016م حكماً جائراً عليها بالسجن الفعلي (16) عاماً وغرامة مالية عالية (80) ألف شيكل.

جدير بالذكر أن الأسيرة المجاهدة شروق دويات من مواليد 13/08/1997؛ وهي آنسة، وتنتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتقبع حالياً في سجن الشارون.