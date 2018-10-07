المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد، المزارعين إلى المبادرة بإخراج زكاة الزيتون لمستحقيها من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح الشيخ حسين في بيان، اليوم، أن قيمة نصاب الزيتون وزنا هي 653 كيلوغراما من الحَب، أو من الزيت الناتج من هذه الكمية بعد العصر، محددا مقدار الزكاة بعُشر الناتج "10%"، إذا كان شجر الزيتون يسقى بماء المطر، أما إذا سقي بوسائل الري الأخرى، فيكون المقدار نصف العشر أي 5%.

وشدد المفتي على أيادي المزارعين المحافظين على أراضيهم والمدافعين عنها، داعيا إلى استصلاحها وزراعتها، مؤكدا للمتربصين الذين لحق أذاهم بأرضنا وشجرنا إضافة إلى إنساننا "أن عدوان المتربصين لأرضنا، وشجرنا، إضافة إلى انساننا لن يزيدنا سوى تشبث بأرضنا، التي لن نتخلى عن ذرة تراب منها، ولا شجرة من أشجارها".

واستنكر تعمد الاعتداء على الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون بالسلب، وقلع الشجر، وحرقه وإرهاب المزارعين، بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم، وجني ثمار أشجارهم، مثمنا الصمود البطولي للمزارع الفلسطيني المرابط على أرضه رغم كل الصعاب والتحديات.