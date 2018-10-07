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#عملية_بركان تنثر الفرحة وتتصدر مواقع التواصل في دقائق

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 11:36 - 07 أكتوبر 2018
عملية بطولية في نابلس.JPG عملية بطولية في نابلس.JPG
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نثرت عملية بركان البطولية في مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي المواطنين في مدينة نابلس بالضفة المحتلة البهجة والسرور والفرحة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا عبر تغريداتهم على أن اختراق كل الأجهزة الأمنية والوسائل التكنولوجية دليلٌ على أن جيش الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت.

وأكد نشطاء التواصل الاجتماعي على أن سلاح الكارلو هو السلاح الشرعي والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

ووقعت عملية بركان صباح اليوم الأحد (7/10) في المنطقة الصناعية لمستوطنة أرئيل والتي يطلق عليها منطقة بركان، حيث فتح مجاهدٌ فلسطيني النار من سلاحه الكارلو تجاه مجموعة من المستوطنين "الإسرائيليين" ما أدى إلى مقتل مستوطنين وإصابة أخر بحالة متوسطة، وانسحاب المنفذ بسلام.

وفور وقوع العملية البطولية أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هشتاغ #عملية_بركان الذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً في فلسطين، حيث عبر المغردون عن فخرهم وعزهم بنجاح العملية البطولية.

وأوضح المغردون أن #عملية_بركان أكدت أن المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة لم ولن تتوقف ضد المستوطنين "الإسرائيليين" لأن تنفيذ عمليات إطلاق النار ضد المستوطنين هو دفاع عن النفس في ظل استخدام قوات الاحتلال لأقوى الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين إضافة إلى استمرار الاستيطان.

الأسير المحرر سعيد بشارات كتب في تغريدة على موقع تويتر الخاص به: "#عملية_بركان تطور مهم في عمليات المقاومة والاستهداف في الضفة الغربية".

أما مها فقد كتبت على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "#عملية_بركان البطولية هي ضربة قوية للشاباك الصهيوني الذي يتغنى بالقبضة الأمنية وضربة أقوي لمن يتوافق مع الشاباك الصهيوني بنسبة 99%".

فيما كتبت رشا حرزالله: "شاب صغير اخترق بسلاحه كل تلك المنظومة الأمنية المحيطة بمستوطنه "بركان "اخترق الكاميرات والحرس المدجج بالسلاح ليزرع الرصاص برؤوسهم، القوة المزروعة في قلبه وايمانه بوطنه جعلته يتفوق، أما آن الأوان للمنبطحين والمستسلمين أن يسلموا ان "اسرائيل" اوهن من بيت العنكبوت فعلا".

وكتب أخر على صفحته: "ويبقى الكارلو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

فيما عبر معاذ الشريف عن فرحته بالعملية البطولية بتدوين كلمات من أنشودة أربط الجرح وقاوم على صفحته الشخصية: " لن ينالَ الحُزن منّا .. لن نُساوِمَ .. لن نلين".

وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ لمجموعة من الشبان في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة يوزعون الحلوى ابتهاجاً وفرحاً بعملية بركان البطولية.

 

 

 

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