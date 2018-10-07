عملية_بركان تنثر الفرحة وتتصدر مواقع التواصل في دقائق

نثرت عملية بركان البطولية في مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي المواطنين في مدينة نابلس بالضفة المحتلة البهجة والسرور والفرحة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا عبر تغريداتهم على أن اختراق كل الأجهزة الأمنية والوسائل التكنولوجية دليلٌ على أن جيش الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت.

وأكد نشطاء التواصل الاجتماعي على أن سلاح الكارلو هو السلاح الشرعي والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

ووقعت عملية بركان صباح اليوم الأحد (7/10) في المنطقة الصناعية لمستوطنة أرئيل والتي يطلق عليها منطقة بركان، حيث فتح مجاهدٌ فلسطيني النار من سلاحه الكارلو تجاه مجموعة من المستوطنين "الإسرائيليين" ما أدى إلى مقتل مستوطنين وإصابة أخر بحالة متوسطة، وانسحاب المنفذ بسلام.

وفور وقوع العملية البطولية أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هشتاغ #عملية_بركان الذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً في فلسطين، حيث عبر المغردون عن فخرهم وعزهم بنجاح العملية البطولية.

وأوضح المغردون أن #عملية_بركان أكدت أن المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة لم ولن تتوقف ضد المستوطنين "الإسرائيليين" لأن تنفيذ عمليات إطلاق النار ضد المستوطنين هو دفاع عن النفس في ظل استخدام قوات الاحتلال لأقوى الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين إضافة إلى استمرار الاستيطان.

الأسير المحرر سعيد بشارات كتب في تغريدة على موقع تويتر الخاص به: "#عملية_بركان تطور مهم في عمليات المقاومة والاستهداف في الضفة الغربية".

أما مها فقد كتبت على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "#عملية_بركان البطولية هي ضربة قوية للشاباك الصهيوني الذي يتغنى بالقبضة الأمنية وضربة أقوي لمن يتوافق مع الشاباك الصهيوني بنسبة 99%".

فيما كتبت رشا حرزالله: "شاب صغير اخترق بسلاحه كل تلك المنظومة الأمنية المحيطة بمستوطنه "بركان "اخترق الكاميرات والحرس المدجج بالسلاح ليزرع الرصاص برؤوسهم، القوة المزروعة في قلبه وايمانه بوطنه جعلته يتفوق، أما آن الأوان للمنبطحين والمستسلمين أن يسلموا ان "اسرائيل" اوهن من بيت العنكبوت فعلا".

وكتب أخر على صفحته: "ويبقى الكارلو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

فيما عبر معاذ الشريف عن فرحته بالعملية البطولية بتدوين كلمات من أنشودة أربط الجرح وقاوم على صفحته الشخصية: " لن ينالَ الحُزن منّا .. لن نُساوِمَ .. لن نلين".

وانتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ لمجموعة من الشبان في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة يوزعون الحلوى ابتهاجاً وفرحاً بعملية بركان البطولية.

صور | مواطنين من مدينة خانيونس يوزعون الحلوى ابتهاجا ب #عملية_بركان البطولية. pic.twitter.com/gZbSyHUQpY — فلسطين بوست (@plespost) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

يا سلام على هيك صباح ????



صور: مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بعملية إطلاق نار قرب سلفيت وانسحاب المنفذ، قبل قليل.#عملية_بركان pic.twitter.com/Ke10DZp8zN — Ahmad Waleed Alhajeh (@AlhajehWaleed) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

#عملية_بركان جاءت في الوقت الذي كان الاحتلال يعربد في مدن الضفة وقطعان مغتصبيه لا يتوقفون عن استباحة المناطق الفلسطينية ظنا منهم أن المقاومة لن تتحرك لتأديبهم، فكانت هذه العملية البطولية التي أكدت أن #المقاومة_خيارنا — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

#عملية_بركان

يديعوت:

قبل خروجه لتنفيذ العملية، كتب المنفذ على حسابه بالفيس بوك: "اللهم اجعلني أسمع ما أتمنى، وأنت خير المبشرين".

سبحان الله قد سمع ما تمنى،الله أكبر،الله أكبر،الله أكبر...#فريق_ثوار_فلسطين pic.twitter.com/EUWuFz6jk4 — إقترب وعد الحق (@Farouk_usma6) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

الجماعة الاسرائيليين بيهزروا بيقولوا الارهابى هرب بعد العملية امال يستنى تقتلوه حاجة غريبة والله العمليات الفدائية مبقاش فيها ضمير هههههههههه

#عملية_بركان

#اسراييل pic.twitter.com/UMcPt2mCjQ — بلاد العرب اوطانى (@CGobhKrLXJ5d4dL) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

#عملية_بركان

#المقاومة_مستمرة

تطور مهم في عمليات المقاومة والاستهداف في الضفة الغربية.

شاب فلسطيني يعرف جيداً مستوطنة بركان , ويعرف تفاصيل المكان و مداخل ومخارج المكان , دخل الى منطقة ادارة المنطقة الصناعية , صعد الى الطابق الثاني واطلق النار على عدد من المستوطنين , قتل اثنين — said bsharat (@saaed_bsharat) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

شاب صغير اخترق بسلاحه كل تلك المنظومة الأمنيه المحيطة بمستوطنه "بركان"اخترق الكاميرات والحرس المدجج بالسلاح ليزرع الرصاص برؤوسهم القوة المزروعة في قلبه وايمانه بوطنه جعلته يتفوق، أما آن الآوان للمنبطحين والمستسلمين أن يسلموا ان "اسرائيل" اوهن من بيت العنكبوت فعلا#عملية_بركان — Rasha Hirzallah (@rashahirzallah) ٧ أكتوبر ٢٠١٨