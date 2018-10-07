ميلانيا ترامب للمصريين: لولانا لكنتم في مأزق حرج

علقت ميلانيا في ختام رحلتها إلى كينيا على الانتقادات الشديدة التي تواجهها إدارة دونالد ترامب بشأن فقر سياسته في أفريقيا، والتي اعتمدت على نقص المعونات بخلاف الأعوام السابقة قائلة: "إننا كما في السابق نواصل دعم الشعوب الأفريقية الفقيرة وخاصة دولة غانا".

وبشأن تصريحات ترامب في ميسيسبي عن المملكة العربية السعودية أوضحت ميلانيا وبحضور السيدة الأولى في كينيا مارغريت كينياتا، بأن الولايات المتحدة حمت ودافعت عن الكثير من الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية فعليهم أن يدفعوا ثمن هذه الحمایة.

وبشأن الدول العربية الأخرى لا سيما مصر قالت ميلانيا: "لولا دعمنا للحكومة المصرية والشعب المصري لأصبح المصريون في مأزق حرج، نحن ننظر إلى الشعب المصري نظرة عطف ورأفة ونقدم له المساعدات المالية لكي نعينهم على القيام بأمور حياتهم وإن استمرار حکومتهم متوقف على دعمنا لهم فعلى المسئولین المصريين أن يعوا أن لكل هذه المساعدات مقابل، وعلى الحكومة المصرية أن تدفع هذا المقابل".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الأميركي أدلى الثلاثاء بتصريح غير دبلوماسي بشأن السعودية الحليف الوثيق لبلاده، قائلا له، أيها الملك نحن نحميك، وربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين من دوننا، وعليك أن تدفع لجيشنا".