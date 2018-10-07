تفاصيل مكالمة بين عباس والسيسي

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية تفاصيل مكالمة جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأوضحت القناة أن المكالمة الهاتفية، التي لم توضح متى تمت، كانت "متوترة"، حيث طلب السيسي من عباس رفع العقوبات عن قطاع غزة، فيما رد الأخير "بحزم: لا"، وفق القناة.

وأكدت القناة أن عباس "لا يريد أن يتنازل عن موقفه تجاه غزة بشأن رفع العقوبات، رغم الضغوطات المصرية عليه".

وتابعت بأن "السيسي قال لعباس إن أي خطوات إضافية ضد قطاع غزة تشكل خطورة على الأمن القومي المصري".

فرد عباس عليه: "ليس أنا من يشكل الخطر على الأمن القومي، ولا خطواتي، بل إقامة دول الإخوان المسلمين في غزة (نسخة حماس)".

وعلقت القناة على ذلك بقولها: "السيسي يرد بصمت".