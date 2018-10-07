الاحتلال يعتقل 5 شبان شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خمسة شبان من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أنس محمد نخلة، ومصطفى محمد نخلة، وعز القاضي، وياسر النجار، ورائد البياري، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

واضافت المصادر، ان قوات الاحتلال نهبت مبلغا من المال، بعد تفتيش منزل أبو ثائر صمادعة، بقيمة 2500 شيقل.

وأفاد مركز الجلزون للإعلام المجتمعي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعد صلاة الفجر، وتوزعت في حاراته كافة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن اصابات.