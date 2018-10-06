ليبرمان يبعث رسالة للدول الاوروبية بشأن الخان الاحمر

بعث وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، رسائل لثماني دول أوروبية، يطالبهم بعدم التدخل في قضية قرية الخان الأحمر في القدس المحتلة.

ووفقاً للقناة الثانية الإسرائيلية، اعتبر ليبرمان في رسالته للدول الأوروبية بأن هدم قرية الخان الأحمر شأن داخلي "إسرائيلي" لا يحق لكم التدخل فيه، على حد قوله.

وجاءت الرسالة، التي نشرتها اليوم صحيفة لوموند الفرنسية، على خلفية الإعلان المشترك لدول الاتحاد الاوروبي ضد قرار المحكمة الاسرائيلية العليا الداعي لهدم الخان الأحمر.

وفي تاريخ 20 سبتمبر، أصدرت ثماني دول أوروبية دعوة مشتركة إلى الحكومة الإسرائيلية بعدم تدمير قرية الخان الاحمر كما ان أن الدول أرسلت تهديدًا مبطن مفاده أن تنفيذ حكم المحكمة الاسرائيلية العليا سيكون له تداعيات وخيمة.

وجاءت الدعوة المشتركة من قبل إيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا وبريطانيا وفرنسا والسويد وألمانيا بعدم هدم الخان الاحمر لان هدمها سيلحق الضرر برؤية حل الدولتين وفقاً لقولهم.