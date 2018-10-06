ضبط مصنع لتصنيع المعسل في بيت لحم

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية والمخابرات العامة، اليوم السبت، معملا لتصنيع المعسل في بلدة الدوحة بمحافظة بيت لحم.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية بأنه بناء على معلومات استخبارية وبمهمة مشتركة مع المخابرات العامة تم ضبط معمل لتصنيع المعسل الممنوع من التداول في بلدة الدوحة بمدينة بيت لحم، وبعد الحصول على أذن التفتيش من النيابة العامة واثناء البحث والفحص بالمكان تم ضبط كمية من المعسل المصنع الجاهزة (87) كيلوغراما، و"اصنص" (261) كيلوغراما، وكمية من التمباك الورق و(26) كيلوغراما سكر، وميزان الكتروني.

وأضاف البيان انه تم ايقاف المعمل عن العمل بأمر من النيابة العامة والتحفظ على المضبوطات حسب الأصول وتحويل الملف إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.