منظمة التحرير تحذر من خداع اسرائيلي في الخان الأحمر

حذرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من خديعة تعد لها الحكومة الاسرائيلية فيما يخص قرية الخان الاحمر.

جاء هذا التحذير عقب قيام وفد رفيع من الدائرة بزيارة الى قرية الخان الاحمر والاطلاع على ظروف السكان والتعديات التي تقوم بها اسرائيل تمهيدا لمهاجمة القرية وهدمها بغطاء مما يسمى المحكمة العليا الاسرائيلية .

وقال حسام عرفات وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلية قامت باغلاق مدخل القرية الرئيسي بالقطع الاسمنتية، واغرقت اجزاء من الخان بالمياه العادمة.

ودعا عرفات جميع الفعاليات والهيئات التضامنية المحلية والدولية الى التواجد الدائم في القرية وتفويت الفرصة على ماتعد له سلطات الاحتلال من خطط للانقضاض على الخان الاحمر وهدمه وتهجير سكانه.

كما دعا وزارة التربية والتعليم الى وضع خطة وبرامج توعوية للطلبة لرفع وتعزيز امكانياتهم الثقافية ووعيهم بقضايا شعبهم وحقوقه وانتهاكات الاحتلال لهذه الحقوق.